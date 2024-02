Hundebesitzer aufgepasst: Diese Gefahr lauert in Leipzig auf Eure Vierbeiner

Leipzig - Am gestrigen Samstag fanden Leipziger im Stadtgebiet Lausen-Grünau Giftköder.

Dieser Flugzettel wurde nach dem Fund der Giftköder verteilt. © Facebook/Andrea Eckmann

Vor allem in städtischen Gegenden lauert die Gefahr von ausgelegten Giftködern auf eure Hunde.

Auch Leipziger Hundebesitzer bleiben davon nicht verschont und so kommt es immer wieder zu Meldungen über Fleischstückchen, die mit Gift oder scharfen Gegenständen versetzt sind.

Die jüngste Nachricht wurde am Samstag in einer Facebook-Gruppe geteilt und mahnt zum Aufpassen.

Denn in der Gegend "Am Grund" und "An der Kotsche" wurden die für Tiere lebensgefährlichen Köder entdeckt.

Besorgte Bürger verteilten im Anschluss an den Fund Flugzettel, um ihre Mitmenschen darüber zu informieren, dass wieder Fleischstücke versetzt mit Nadeln und Rasierklingen gefunden wurden.