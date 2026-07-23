Zwei Etagen, 3000 Quadratmeter: Zweite Food Hall Deutschlands kommt nach Leipzig!

Leipzig - Das NEO Kaufhaus im Herzen Leipzigs hat einen neuen Mieter gefunden!

Im NEO eröffnet im kommenden Jahr eine riesige Food Hall. © PR/ec Advisors GmbH

Mit Distrikt Marquet soll in dem Kaufhaus eine große Essenshalle eröffnet werden, welche nach der Halle in Frankfurt die erst zweite ihrer Art in Deutschland wird. Das teilte der Vermieter am Donnerstag mit.

Die hochmoderne Food Hall soll sich demnach über zwei Etagen auf rund 3000 Quadratmetern erstrecken und sowohl internationale als auch regionale Produkte auf den Tisch bringen. Neben Bars und Cafés wird es vor Ort auch wechselnde Pop-up-Events geben, sodass sich das NEO perspektivisch in einen "lebendigen Treffpunkt" verwandeln soll.

"Mit unserem Food-Hall Konzept im NEO Leipzig entwickeln wir einen Ort, dessen Mehrwert weit über die kulinarische Versorgung hinausgeht", verspricht Madjid Djamegari, Head of Food Affairs. "Unser Anspruch ist es, Menschen über Genuss, Atmosphäre und Erlebnisse zusammenzubringen und zu unterhalten."