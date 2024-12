Immer wieder Vandalismus: Geht Leipzigs Klo-Offensive noch vor dem Start baden?

Leipzig - 40 neue öffentliche Toiletten will Leipzigs Stadtverwaltung in den kommenden Jahren aufstellen. Über die ersten zehn könnte der Stadtrat bereits Anfang 2025 abstimmen. Ein Pilotprojekt im Lene-Voigt-Park liefert nun jedoch einen düsteren Ausblick auf das Vorhaben. Die beiden dort aufgestellten Toiletten werden immer wieder das Ziel von Vandalismus.

Die öffentliche Toilette, die Anfang Dezember im Lene-Voigt-Park in Brand gesetzt wurde. © Lutz Brose

Wie die Stadtverwaltung in ihrem Amtsblatt von Ende November berichtete, läuft das Projekt noch bis Januar 2025. Für eines der stillen Örtchen wurde es nun jedoch zu einem abrupten Ende gebracht: Wie TAG24 vonseiten der Polizei erfuhr, setzten Unbekannte das Häuschen am frühen Morgen des 7. Dezember auf ungeklärte Art und Weise in Brand.

Das Trockenklo brannte vollständig aus. Den entstandenen Schaden bezifferte die Polizei mit circa 600 Euro. "Die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen", erklärte Polizeisprecher Michael Schwerinsky.

Zwar werden die Toiletten laut Stadtverwaltung täglich gereinigt. Mindestens ebenso oft scheinen sie jedoch das Ziel von Vandalismus zu werden. So finden sich immer wieder Schmierereien an den Häuschen und sie werden als Litfaßsäulen für Flyer genutzt. Selbst im Innenraum - an der Toilette, am Spiegel und am Waschbecken - finden sich Schmierereien.

Das zerstörte Klo der Firma Kompotoi hatte die Stadt in Abstimmung sogar von einem Graffiti-Künstler gestalten lassen, um das unerlaubte Bemalen zumindest zu reduzieren. Nun schlug der Feuerteufel zu.