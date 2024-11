Klo-Offensive in Leipzig: Stadt plant neue öffentliche Toiletten

Bis jetzt gibt es nur 20 öffentliche Toiletten in Leipzig - das soll sich schnellstmöglich ändern. (Symbolbild) © 123RF/pixinoo

Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, sind laut dem neuen Konzept zehn neue Sanitäranlagen für insgesamt 588.000 Euro geplant, die spätestens ab 2026 an vorerst sechs Standorten in Betrieb genommen werden sollen.

"Es handelt sich dabei um barrierefreie und semistationäre Trockentrenntoiletten, die den Leipzigern und ihren Gästen kostenlos zur Verfügung gestellt werden", so Marco Schlütter, der Koordinator für öffentliche Sanitäranlagen.

Stand jetzt gibt es derzeit 20 Sanitäranlagen, die laut Stadtverwaltung den Bedarf nicht abdecken. Vor allem in den Sommermonaten gäbe es eine hohe Nachfrage in städtischen Park- und Grünanlagen.