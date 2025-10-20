Innovation aus der Region: Dünne Spezialfolien revolutionieren den ÖPNV bei Leipzig

Zwenkau - In der Region Leipzig fährt ab dieser Woche ein innovativer Linienbus. Das Fahrzeug ist mit dünnen Solarfolien auf dem Dach ausgestattet und produziert seinen eigenen Strom.

Diese dünnen Folien werden auf den Bussen installiert. © Regionalbus Leipzig GmbH

Der Bus wird am Donnerstag offiziell vorgestellt, anlässlich der neuen Werkseröffnung der Firma OPES Solar Mobility in Zwenkau südlich von Leipzig, teilte die Regionalbus Leipzig GmbH am Montagmorgen mit.

Die Firma hat dünne Solarfolien entwickelt und produziert, die auf den Außenflächen von Fahrzeugen aufgebracht werden können. Dabei wird die Fahrzeugbreite bzw. -höhe nicht verändert.

In der Region Leipzig hat man sich dafür entschieden, die Folien auf den Dächern der Busse zu platzieren. So wird es keine Sichtbeeinträchtigungen für die Fahrgäste geben. Die Module sind wetterbeständig und robust und behindern die Reinigung der Fahrzeuge nicht.

Die produzierte Solarenergie soll die Stromversorgung der Fahrzeugbatterien ergänzen. Diese werden normalerweise über einen Generator mit Dieselkraftstoff geladen. Durch die neue Technik können fossile Ressourcen eingespart werden.