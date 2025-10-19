Lachmesse in Leipzig: Treffpunkt der Satire-Szene beginnt
Von Sebastian Münster
Leipzig - In Leipzig beginnt am heutigen Sonntag die 35. Lachmesse. Das Event bringt in diesem Jahr insgesamt 131 Künstler und Künstlerinnen aus zehn Ländern auf die Bühne.
Vertreten sind mehrere Generationen der Kabarett-, Comedy- und Kleinkunst-Szene, wie die Organisatoren mitteilten.
Neben Altmeistern wie Franz Hohler (82) und Bernd-Lutz Lange (81) sind demnach auch Stars der Stunde wie Michael Krebs (51) oder Lisa Eckhart (33) bei dem Satire-Festival dabei.
Am Abend wird zudem der Leipziger Löwenzahn verliehen, ein Preis für das beste Programm aus dem Vorjahr.
Er geht an das Duo "Ohne Rolf" aus der Schweiz. Die Lachmesse läuft bis zum 26. Oktober. Insgesamt stehen 76 Veranstaltungen auf dem Programm.
