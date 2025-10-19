Lachmesse in Leipzig: Treffpunkt der Satire-Szene beginnt

Leipzig - In Leipzig beginnt am heutigen Sonntag die 35. Lachmesse . Das Event bringt in diesem Jahr insgesamt 131 Künstler und Künstlerinnen aus zehn Ländern auf die Bühne.

Vertreten sind mehrere Generationen der Kabarett-, Comedy- und Kleinkunst-Szene, wie die Organisatoren mitteilten.

Neben Altmeistern wie Franz Hohler (82) und Bernd-Lutz Lange (81) sind demnach auch Stars der Stunde wie Michael Krebs (51) oder Lisa Eckhart (33) bei dem Satire-Festival dabei.

Am Abend wird zudem der Leipziger Löwenzahn verliehen, ein Preis für das beste Programm aus dem Vorjahr.