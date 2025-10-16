Feuerwehr überrascht Kinderheim: Bewegende Aktion in Wurzen
Von Sören Müller
Wurzen/Dehnitz - Wenn die Freiwillige Feuerwehr Wurzen zu Besuch kommt, dann wird es nicht nur laut, sondern auch herzlich. Am Mittwoch verwandelte sich das Kinderheim Dehnitz der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental e.V. in einen Ort voller Freude und Staunen: Die Kameradinnen und Kameraden rückten an – diesmal nicht nur mit Blaulicht und Sirene, sondern auch mit Geschenken, Grillgut und ganz viel Herz.
"Für uns ist das eine Herzensangelegenheit", sagt Benjamin Rödl, Vorsitzender des Feuerwehrfördervereins in Wurzen, während er mit seinen Kameraden verschiedene Kisten überreichte.
Der Förderverein hatte es möglich gemacht, dass die Kinder nicht nur einen spannenden Nachmittag erleben, sondern auch tolle Geschenke bekommen: Ein neues Volleyballnetz und zahlreiche Utensilien für den geplanten Entspannungsraum im Heim.
Diese Wünsche kamen direkt von den Kindern und ihren Betreuern – und wurden dank der Erlöse aus der Feuerwehrhütte beim letzten Wurzener Weihnachtsmarkt erfüllt.
Mandy Öhlert, stellvertretende Heimleiterin, war sichtlich gerührt: "Für uns und die Kinder ist dieses Engagement nicht selbstverständlich. Es ist schön zu sehen, dass Menschen an uns denken und unsere Arbeit unterstützen."
Im Kinderheim Dehnitz leben derzeit 24 Kinder und Jugendliche – einige stationär, andere teilstationär. Viele von ihnen kennen Unsicherheit und Abschied – umso wertvoller sind solche Momente, die einfach nur Freude schenken.
Feuerwehr Wurzen schenkt Kindern tollen Moment
Zwischen Bratwurstduft und Kinderlachen blieb aber auch Zeit für echte Begegnungen: Die jungen Besucher erfuhren viel über die Arbeit der Feuerwehr, durften Fragen stellen und ausprobieren, was es heißt, Teil einer Kameradschaft zu sein.
Und das Beste: Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Kinderheim soll weitergehen. Für das kommende Jahr ist bereits eine neue Aktion geplant – doch dafür braucht es Unterstützung: Am 10. Dezember 2025 um 18 Uhr müssen sich mindestens 100 Menschen mit Weihnachtsmütze am Stand der Wurzener Feuerwehr versammeln, um eine Stadtwette zu gewinnen.
Wer Teil dieser Gemeinschaft werden will, ist übrigens jederzeit willkommen: Die Feuerwehr Wurzen sucht neue Mitglieder – ob aktiv, in der Jugend- oder Kinderfeuerwehr. Treffpunkt zum gegenseitigen Kennenlernen ist jeden Mittwoch um 19:30 Uhr zum Ausbildungsdienst.
An diesem Mittwoch aber war Ausbildung Nebensache. Es ging um Menschlichkeit, Zusammenhalt und das, was Gemeinschaft wirklich ausmacht – füreinander da zu sein, also alles wofür eine Feuerwehr steht.
Titelfoto: Sören Müller