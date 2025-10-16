Feuerwehr überrascht Kinderheim: Bewegende Aktion in Wurzen

Wurzen/Dehnitz - Wenn die Freiwillige Feuerwehr Wurzen zu Besuch kommt, dann wird es nicht nur laut, sondern auch herzlich. Am Mittwoch verwandelte sich das Kinderheim Dehnitz der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental e.V. in einen Ort voller Freude und Staunen: Die Kameradinnen und Kameraden rückten an – diesmal nicht nur mit Blaulicht und Sirene, sondern auch mit Geschenken, Grillgut und ganz viel Herz.

Im Kinderheim Dehnitz leben momentan 24 Kinder und Teenager. © Sören Müller

"Für uns ist das eine Herzensangelegenheit", sagt Benjamin Rödl, Vorsitzender des Feuerwehrfördervereins in Wurzen, während er mit seinen Kameraden verschiedene Kisten überreichte.

Der Förderverein hatte es möglich gemacht, dass die Kinder nicht nur einen spannenden Nachmittag erleben, sondern auch tolle Geschenke bekommen: Ein neues Volleyballnetz und zahlreiche Utensilien für den geplanten Entspannungsraum im Heim.



Diese Wünsche kamen direkt von den Kindern und ihren Betreuern – und wurden dank der Erlöse aus der Feuerwehrhütte beim letzten Wurzener Weihnachtsmarkt erfüllt.

Mandy Öhlert, stellvertretende Heimleiterin, war sichtlich gerührt: "Für uns und die Kinder ist dieses Engagement nicht selbstverständlich. Es ist schön zu sehen, dass Menschen an uns denken und unsere Arbeit unterstützen."

Im Kinderheim Dehnitz leben derzeit 24 Kinder und Jugendliche – einige stationär, andere teilstationär. Viele von ihnen kennen Unsicherheit und Abschied – umso wertvoller sind solche Momente, die einfach nur Freude schenken.