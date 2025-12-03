Insolventer Leipziger Straßenbauer hofft auf Rettung: Ist die Investorensuche geglückt?

Leipzig - Beim insolventen Leipziger Straßenbahnbauer Heiterblick verdichten sich die Hinweise auf einen möglichen Einstieg eines Investors.

Der Straßenbahnbauer Heiterblick hofft weiterhin auf Rettung. © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Das Unternehmen befinde sich bei der Suche nach einem Geldgeber "auf der Zielgeraden", teilte ein Sprecher mit. Man stehe hierfür mit mehreren Interessenten in Kontakt.

Aus Unternehmenskreisen heißt es, dass die Gespräche mit dem polnischen Schienenfahrzeughersteller Pesa weit fortgeschritten seien. Das Unternehmen bestätigte diese Information zunächst nicht.

Offiziell verweist Heiterblick darauf, dass das Unternehmen seit April ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung durchläuft. Ziel sei es, Kosten zu senken, Erlöse zu steigern und mit Kunden Vereinbarungen zur Fertigstellung bestehender Aufträge zu treffen.

Die operativen Arbeiten liefen trotz Insolvenz weitgehend weiter, die Belegschaft befand sich zuletzt in Kurzarbeit.