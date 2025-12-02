Kaum frei und schon kracht's! Auto kollidiert auf Prager Straße mit Tram

Leipzig - Am heutigen Dienstagmittag stieß auf der Prager Straße in Leipzig ein Auto mit einer Straßenbahn zusammen.

Gegen 11.48 Uhr habe der Fahrer des VW in die Straße An der Tabaksmühle abbiegen wollen und dabei die Straßenbahn übersehen. © Lutz Brose

Erst am vergangenen Samstag war die Strecke entlang der Prager Straße nach monatelanger Bauzeit wieder für Straßenbahnen freigegeben worden. Nur wenige Tage später ereignete sich am heutigen Dienstag gegen 11.48 Uhr nun der erste Unfall zwischen einer Tram und einem abbiegenden Auto.



Wie die Polizei Leipzig auf TAG24-Anfrage mitteilte, sei sowohl der VW als auch die Straßenbahn der Linie 15 in stadteinwärtige Richtung unterwegs gewesen.

Als der Fahrer des VWs in die Straße An der Tabaksmühle abbiegen wollte, habe er nach ersten Erkenntnissen die auf den frisch sanierten Gleisen vorbeifahrende Tram übersehen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.