Studentin und Fahrlehrer retteten Opel-Fahrer aus Flammen-Hölle: "Man muss handeln!"

Grimma - Ein normaler Abend auf der Landstraße, plötzlich Chaos, Feuer und Angst: Auf der S 45 im Landkreis Leipzig nahe Klinga krachte es vor wenigen Tagen heftig - ein Opel fing nach einer Frontal-Kollision Feuer , zwei Menschen wurden schwer verletzt. Doch mitten im Drama zeigten eine Fahrschülerin und ihr Fahrlehrer unglaublichen Mut.

Thea Fritzsche (18) und Thomas Kühn (47) von der Fahrschule Schubert handelten sofort. © Sören Müller

Sie retteten Menschenleben, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen!

Thea Fritzsche (18) erinnert sich an die Sekunde, als sie und ihr Fahrlehrer Thomas Kühn (47) an der Unfallstelle ankamen: "Als wir angekommen sind, war es schon passiert, aber vielleicht 30 Sekunden vorher. Wir waren das dritte Auto. Wir sahen, dass Leute noch in den Autos drin waren und wussten sofort: Wir müssen helfen!"

Die beiden zögerten nicht. "Thea hat direkt den Notruf abgesetzt", erzählt Kühn. Währenddessen lief er schon zu den Autos und betreute die verunglückten Menschen.

"Ich habe dann gesehen, dass ein Auto plötzlich anfing zu brennen. Wir mussten den Fahrer also sofort rausholen. Das Gurtschloss ließ sich zum Glück ohne Probleme lösen", erinnert sich der 47-Jährige.

Nur knapp fünf Minuten später stand das Auto komplett in Flammen. "Es kommt eins zum anderen. Man sieht jemanden, der noch nicht betreut ist, und muss sofort handeln", erklärt Kühn.