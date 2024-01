Ist das gerecht? Mitarbeiter von LVB-Tochter streiken für gleiches Gehalt

Leipzig - Die Mitarbeiter des Instandhaltungsunternehmens IFTEC in Leipzig sind sauer. Grund dafür ist die ungleiche Bezahlung für eine gleichwertige Arbeit. Denn in ihrem Mutterunternehmen, den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB), verdienen die Angestellten monatlich mehrere Hundert Euro mehr.

Nachdem auch die zweite Verhandlungsrunde mit der Geschäftsführung von IFTEC erfolglos war, folgt nun die Konsequenz daraus. (Archivbild) © dpa/Hendrik Schmidt

Das geht so nicht, sagt die ver.di und ruft zum Warnstreik auf.

Am morgigen Mittwoch sind alle Beschäftigten der IFTEC angehalten, ihre Arbeit von 5 bis 22.30 Uhr niederzulegen.

"Ohne die Beschäftigten der IFTEC läuft auch bei der LVB nichts. Entsprechend erwarten wir vergleichbare Bedingungen", erklärt ver.di-Verhandlungsführer Paul Schmidt.

Ihre Forderung ist eine Steigerung der Gehälter um 550 Euro plus acht Prozent. Außerdem sollen die Gehälter in Zukunft an die Entwicklung im Tarifvertrag Nahverkehr gekoppelt werden.