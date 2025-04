Jetzt auch abends! Den Leipziger Wochenmarkt gibt's bald nach Feierabend

Leipzig - Die Leipzigerinnen und Leipziger dürfen sich am nächsten Donnerstag auf den ersten Abendmarkt in der Innenstadt freuen.

In den Sommermonaten ist jeden Monat am jeweils vierten Donnerstag ein Abendmarkt geplant, zudem an den Zusatzterminen am 22. Mai, 26. Juni, 24. Juli und 28. August. Die Wochenmärkte am Dienstag und Freitag finden trotzdem weiterhin wie gewohnt statt.