"Jetzt brauchen wir euch": LVB rufen Leipziger zur Reinigungsaktion an den Gleisen auf

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Die Leipziger Verkehrsbetriebe bitten bei der Reinigung ihrer Gleise um Hilfe aus der Bevölkerung.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) stehen seit dem extremen Hitze-Wochenende vor der Mammutaufgabe, die ausgetretene Fugengussmasse von den Gleisen zu kratzen. Um schneller voranzukommen, bitten sie nun um Hilfe aus der Bevölkerung.

Die Hitzeschäden sind gravierend.
Die Hitzeschäden sind gravierend.  © EHL Media / Björn Stach

"Jetzt brauchen wir euch", schreiben die LVB unter anderem auf ihrer Facebook-Seite. In den vergangenen Tagen seien zahlreiche Hilfsangebote eingegangen, die jetzt angenommen werden.

Gemeinsam soll ab 14 Uhr die Haltestelle Goerdelerring von der dunklen und zähen Masse befreit werden.

Wer helfen möchte, sollte folgende Punkte beachten:

Leipzig: 1,5 Stunden ohne Strom: Haushalte im Leipziger Osten von Versorgung abgeschnitten
Leipzig Lokal 1,5 Stunden ohne Strom: Haushalte im Leipziger Osten von Versorgung abgeschnitten
  • Zieht Kleidung an, die schmutzig werden darf
  • Ihr braucht festes Schuhwerk und eine Unterlage für die Knie
  • Wer hat, darf gerne Arbeitshandschuhe, Warnweste und Werkzeug wie Spachtel mitbringen

"Lasst uns gemeinsam zeigen, was Zusammenhalt in Leipzig bedeutet", animieren die LVB ihre Follower zum Mitmachen.

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Die Straßenbahn-Linie 1 rollt bereits seit Montagabend wieder mit einer teilweise geänderten Route. Der Plan sei es, am Dienstag weitere Linien zumindest abschnittsweise in Betrieb zu nehmen. Damit das schneller passieren kann, setzen die LVB auf jede Hilfe, die sie bekommen können.

Titelfoto: EHL Media / Björn Stach

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