09.03.2024 14:36 Im Kampf gegen die Zeit: Große Rettungsübung auf Cospudener See

Am Samstag fand in Markkleeberg auf dem Cospudener See eine Rettungsübung statt.

Von Lisa Marie Peisker

Markkleeberg - Havarie auf dem Cospudener See. Ein Motorbrand bricht auf einem Boot aus, während sich 30 Personen, einige davon schwer verletzt, mitten auf dem Wasser befinden. Jede Minute zählt. Um im Notfall richtig reagieren zu können, wurde genau dieses Szenario am heutigen Samstag in Markkleeberg geübt. Die Markkleeberger Polizei ließ ihr Rettungsboot zuerst ins Wasser. © Silvio Bürger Es ist das erste Mal, dass eine Rettungsübung dieser Größenordnung auf dem Cossi stattfindet, erklärt Ariane Mohr vom DRK Kreisverband Leipzig-Stadt e. V. Die simulierte Havarie hält sie für "unheimlich wichtig", gerade bei dem wachsenden Wassertourismus. Die Kreisleiterin der Wasserwacht des DRK Leipzig-Stadt, Dr. Steffi Hesse, erklärt TAG24, dass das Ziel dieser Übung darin bestehe, das Zusammenspiel der Rettungskräfte in einer solchen Notfallsituation zu testen. Dabei sollen mögliche Probleme identifiziert und anschließend verbessert werden. Und Rettungskräfte nahmen einige teil. Neben der Wasserwacht, die das Ereignis organisierte, waren auch die DLRG Leipzig sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Zwenkau, Großpösna und Markkleeberg Ost und West vertreten. Leipzig Lokal Neue Details zu Tag X in Leipzig: Sachsen zahlt Millionen-Rechnung Markkleebergs Bürgermeister Olaf Schlegel war am Samstag nicht nur persönlich vor Ort, sondern hat die Aktion sogar zum Teil mit organisiert, berichtet er TAG24. Markkleebergs Bürgermeister Olaf Schlegel (r.) betont die Notwendigkeit, dass alle Rettungskräfte im Notfall wissen, worauf es ankommt. Kreisleiterin Dr. Steffi Hesse (l.) ergänzt, dass es wichtig sei, voneinander zu lernen. © Silvio Bürger Die Passagiere der MS Cospuden mussten vom Dach des Schiffes gerettet werden. © Silvio Bürger Verbrennungen, Knochenbrüche und Rauchgasvergiftungen: So lief die simulierte Rettungsaktion ab Ariane Mohr vom DRK Kreisverband Leipzig-Stadt war bei der Rettungsübung mitunter für die Koordination zuständig. © Silvio Bürger Das Schiff MS Cospuden verließ gegen 8.25 Uhr mit 30 Passagieren den Hafen. Keine fünf Minuten später wurde der gespielte Notruf abgesetzt. Es gab einen Motorbrand, dieser konnte zwar gelöscht werden, jedoch sei das Schiff nicht mehr fahrtauglich.

An Bord befanden sich Verletzte mit Platzwunden, Knochenbrüchen und Verbrennungen sowie eine Schwangere, eine Person mit Rauchgasvergiftung und eine Rollstuhlfahrerin. Zusätzlich sprangen drei Personen vom Schiff, um an Land zu schwimmen. Leipzig Lokal Magic-Show, Darts-Highlight und Eis-Disco - der Samstag in Leipzig wird garantiert nicht langweilig! Für die Rettungskräfte keine einfache Aufgabe - sollte es aber auch nicht sein, schließlich übten sie für den Ernstfall. Während Olaf Schlegel das Geschehen aufmerksam beobachtete, gab er zu bedenken: "Es dauert doch relativ lange." Auch Dr. Steffi Hesse bemerkt: "Im richtigen Ernstfall sollte es schneller gehen." Doch sie ist keineswegs unzufrieden. Bereits etwa zehn Minuten nach dem Notruf kam die Feuerwehr Markkleeberg West als Erstes am verunfallten Schiff an und gegen 9.40 Uhr wurden auch die letzten Passagiere von der MS Cospuden gerettet. Nun geht es darum, die Rettungsübung auszuwerten und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, erklärt Ariane Mohr.

Titelfoto: Silvio Bürger