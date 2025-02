"Kein Bock auf Nazibrötchen!": Anfeindungen gegen Bäckerei von Leipziger AfD-Stadträtin

Von Angela Panini

Leipzig - "Kein Bock auf Nazibrötchen!" - Diese Lettern prangten vorige Woche im Leipziger Osten plakativ auf kleinen Flugblättern. Das "schmierige" Material klebte mitsamt dem Porträt von Konditormeisterin Alexandra Hachmeister (47) und nebst Foto ihrer Bäckerei in der Zweinaundorfer Straße an mehreren Scheiben benachbarter Geschäfte. Auch in Briefkästen fanden sich die Zettel wieder. Hachmeister hatte bereits 2024 Farb- und Teeranschläge auf ihre beiden Bäckerläden hinnehmen müssen. TAG24 ging der Sache nach.