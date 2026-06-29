Knapp 140 Events: So viele Menschen nahmen an der Jüdischen Woche in Leipzig teil!
Leipzig - Rund 10.000 Menschen nahmen in diesem Jahr an der Jüdischen Woche in Leipzig teil.
Mit knapp 140 Veranstaltungen ist die umfangreichste Themenwoche aller Zeiten zu Ende gegangen, so die Veranstalter.
Trotz der extremen Hitze und damit verbundenen kurzfristigen Programmänderungen habe man sich über den starken Zuspruch in der Bevölkerung gefreut.
Gemeinsam mit dem Ariowitsch-Haus und dem Kulturamt Leipzig hatten mehr als 70 Leipziger Institutionen ein buntes Programm zusammengestellt, wobei der Schwerpunkt dieser 17. Ausgabe auf der Erinnerungskultur lag.
Den Abschluss der Jüdischen Woche bildeten der Auftritt des Leipziger Synagogalchors und des EmBRASSment am Sonntag. Auch viele internationale Gäste aus aller Welt nahmen an den Angeboten teil.
Titelfoto: Patricia Bartos/dpa