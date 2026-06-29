Knapp 140 Events: So viele Menschen nahmen an der Jüdischen Woche in Leipzig teil!

Leipzig - Rund 10.000 Menschen nahmen in diesem Jahr an der Jüdischen Woche in Leipzig teil.

Die 17. Jüdische Woche in Leipzig war ein voller Erfolg. (Symbolbild) © Patricia Bartos/dpa

Mit knapp 140 Veranstaltungen ist die umfangreichste Themenwoche aller Zeiten zu Ende gegangen, so die Veranstalter.

Trotz der extremen Hitze und damit verbundenen kurzfristigen Programmänderungen habe man sich über den starken Zuspruch in der Bevölkerung gefreut.

Gemeinsam mit dem Ariowitsch-Haus und dem Kulturamt Leipzig hatten mehr als 70 Leipziger Institutionen ein buntes Programm zusammengestellt, wobei der Schwerpunkt dieser 17. Ausgabe auf der Erinnerungskultur lag.