Leichenfund in Leipzig: Bahnstrecke bei Mockau gesperrt
Leipzig - Die Bahnstrecke zwischen Leipzig/Halle Flughafen und Leipzig Messe musste am frühen Montagmorgen aufgrund eines Leichenfundes gesperrt werden.
Wie ein Sprecher der Bundespolizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, ging der Notruf um 7.46 Uhr bei den Beamten ein.
Demnach sei eine leblose Person im Bereich Mockau aufgefunden worden. Zu den genauen Hintergründen ermittelt unter anderem ein Spezialteam.
Von der weiterhin andauernden Sperrung sind die S 2, die S 5 und S 5X sowie der RE 13 betroffen.
"Die Züge der S5/S5X werden über Schkeuditz umgeleitet", informiert die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Störungsseite.
Seit 9.45 Uhr wurde zwischen Leipzig/Halle Flughafen und Schkeuditz der Ersatzverkehr mittels eines Buses eingerichtet.
Erstmeldung um 9.20 Uhr, aktualisiert um 9.53 Uhr.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da der Vorfall mit Sperrungen einhergeht, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym.
Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123
Titelfoto: Jan Woitas/dpa