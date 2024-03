Krasse Zahlen von der Buchmesse: So viel kostet das teuerste, so alt ist das älteste Buch

Schon seit 30 Jahren findet in einem gesonderten Bereich der Buchmesse auch die Antiquariatsmesse statt. "Wir ziehen Buchsammler an, aber auch Verleger. Drinnen ist das Angebot durchaus hochpreisig. Auf der Literaturmeile um die Antiquariatsmesse herum können Leute, die nicht so viel Geld haben, aber auch kaufen", sagt Messe-Organisator Stefan Lenzen.

So wurde der Buchmessepreis in den Kategorien Belletristik, Übersetzung und Sachbuch/Essayistik in diesem Jahr zum 20. Mal vergeben.

Obwohl die Zahl der Antiquare in den letzten Jahren stark zurückgegangen sei, blickt der Messe-Organisator positiv in die Zukunft. Das Gedränge zeige, dass es Nachfrage gebe.

Knapp eine Viertelmillion Menschen kamen 2023 auf die Leipziger Buchmesse. Wie viele werden es dieses Jahr? © Jan Woitas/dpa

So fest wie der Leipziger Buchpreis und die Antiquariatsmesse gehören mittlerweile auch aufwendig verkleidete Gestalten zu der Leipziger Schau. Seit zehn Jahren tummeln sich wegen der MMC - der Manga-Comic-Con - fantastische Wesen unter den Messebesuchern. Einige von ihnen scheinen zum Beispiel aus Harry Potters Zauberschule Hogwarts zu stammen oder aus der Fernsehserie "Dragon Ball Z".

"Bevor die es die Manga-Comic-Con gab, haben wir mal mit einer viertel oder halben Halle und 169 Ausstellern angefangen", sagt Organisatorin Sassette Scheinhuber. Dieses Jahr sind es 445 - also fast dreimal so viele. "Die MCC hat sich sowohl seitens der Aussteller als auch seitens der Besucher richtig stark entwickelt, das zeigen unsere Hochrechnungen anhand von Besucherbefragungen", so Scheinhuber. Einige Buchfans kämen vor allem wegen der Manga-Messe. In welchen Kostümen, hänge vom jeweiligen Trend des Jahres ab.

Die Fans der japanischen Comics seien leidenschaftliche Leserinnen und Leser, sagt die MCC-Organisatorin. "Wir haben eine Umfrage gemacht, die gezeigt hat, dass sie wirklich sehr viel lesen - im Vergleich zu den anderen Buchmesse-Besuchern sogar noch mehr." Dabei seien sie nicht nur auf Mangas oder Comics beschränkt.

Dass in diesem Jahr die Graphic Novel "Genossin Kuckuck" von Anke Feuchtenberger unter den Nominierten des Buchpreises war, wertet Scheinhuber als "Bestärkung für den Zusammenschluss der Messen".

Bis zum Sonntag sind auf der Buchmesse rund 100 Veranstaltungen geplant, 2085 Aussteller aus 40 Ländern präsentieren ihre Bücher und Neuerscheinungen. Auch das Lesefest "Leipzig liest" lockt mit 2800 Veranstaltungen an 300 Orten in der ganzen Stadt. Nach einem positiven Vorverkauf wird in diesem Jahr mit einem Plus bei den Besucherzahlen gerechnet. Im vergangenen Jahr kamen 274.000 Menschen.