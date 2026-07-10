Wegen Fußballtrikot: 17-Jähriger bedroht und beraubt

Leipzig - Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurde in der Leipziger Südvorstadt ein 17-Jähriger von einem Unbekannten bedroht.

Der 17-Jährige wurde in der Südvorstadt von dem Täter angesprochen. © Jan Woitas/dpa

Der Jugendliche wurde zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr in der Kochstraße von dem Unbekannten angesprochen.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, verlangte der Mann die Herausgabe seines Fußballtrikots und drohte ihm zudem mit Gewalt.

Der Teenager folgte der Forderung und übergab das Trikot, woraufhin sich der Täter aus dem Staub machte.

"Der 17-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Raubstraftat aufgenommen", schilderte Polizeisprecherin Britta Herlemann.

Um den Täter ausfindig machen zu können, bittet die Behörde die Öffentlichkeit um Mithilfe.