Wegen Fußballtrikot: 17-Jähriger bedroht und beraubt
Leipzig - Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurde in der Leipziger Südvorstadt ein 17-Jähriger von einem Unbekannten bedroht.
Der Jugendliche wurde zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr in der Kochstraße von dem Unbekannten angesprochen.
Wie die Polizei Leipzig mitteilte, verlangte der Mann die Herausgabe seines Fußballtrikots und drohte ihm zudem mit Gewalt.
Der Teenager folgte der Forderung und übergab das Trikot, woraufhin sich der Täter aus dem Staub machte.
"Der 17-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Raubstraftat aufgenommen", schilderte Polizeisprecherin Britta Herlemann.
Um den Täter ausfindig machen zu können, bittet die Behörde die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden
- 20 bis 25 Jahre alt
- circa 1,80 Meter groß
- dichter brauner Bart, braune Haare, Boxerschnitt
- breit gebaut, muskulös
- Tattoo am Hals
- Bekleidung: Trainingsjacke und dunkle Jeans
Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0341/966 4 6666 bei der Polizei Leipzig zu melden.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa