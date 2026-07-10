Nach mehreren Monaten außer Betrieb: Beliebter Leipziger Springbrunnen sprudelt wieder

Leipzig - Im November wurde der Springbrunnen im Lichthof des NEO Leipzig (ehemaliges Karstadt-Kaufhaus) feierlich wieder in Betrieb genommen. Schon kurz danach stand er wieder für einige Monate still. Jetzt feiert das Wasserspiel sein Comeback.

Vor allem die Shows sind bei vielen Leipzigerinnen, Leipzigern und bei Touristen sehr beliebt. © PR/ec Advisors GmbH

Notwendige Bodenbelagsarbeiten zwangen den Brunnen zu einer mehrmonatigen Pause. Das erklärte Alexandra Wagner, Senior Asset Managerin bei ec Advisors in Leipzig, am Freitagmorgen.

"Die vorübergehende Abschaltung war notwendig, um die Arbeiten am neuen Bodenbelag fachgerecht durchführen zu können und den schönen Brunnen dabei nicht zu schädigen", erklärte Wagner und bedankte sich bei den Einwohnern der Stadt für ihre Geduld.

Die Bauarbeiten seien nun abgeschlossen und das Wasser sprudelt seit dem heutigen Freitag wieder bis zu 23 Meter in die Höhe.

Auch die beliebten Wasser- und Lichtshows sind zurück. Montags bis samstags werden die Inszenierungen jeweils um 12.30 Uhr und um 18 Uhr gezeigt. Da die Arbeiten im Atrium abgeschlossen sind, versicherte Alexandra Wagners, dass einem dauerhaften und störungsfreien Betrieb nichts mehr im Weg steht.