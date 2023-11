06.11.2023 10:29 1.295 Lauter Knall in Leipzig: Sprengkörper an Mercedes geht in die Luft

In Leipzig brachten am Sonntagnacht Unbekannte einen Sprengkörper an ein Auto an.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Eine Explosion versetzte Sonntagnacht wohl etlichen Anwohnern im Leipziger Stadtteil Mockau-Nord einen ordentlichen Schock. Die Polizei sucht noch nach den Tätern. © 7aktuell.de/Eric Pannier Wie die Leipziger Polizei berichtete, kam der Knall von einem in der Bochumer Straße parkenden Mercedes. Bisher noch Unbekannte brachten nachts zwischen 23.10 Uhr und 23.30 Uhr einen Sprengkörper an der Seite des Autos an und zündeten diesen im Anschluss. Durch die folgende Explosion wurden der Lack und mehrere Fahrzeugteile beschädigt. Leipzig Lokal Vollsperrung und Dutzende Einsatzkräfte: Was ist im Leipziger Westen los? Die umherfliegenden Kleinteile demolierten zusätzlich den Frontbereich eines in der Nähe geparkten Audis. Insgesamt entstand bei der Aktion ein Schaden von circa 7000 Euro. Die Reparaturkosten des explodierten Mercedes belaufen sich dabei auf 5000 Euro und die des beschädigten Audis auf 2000 Euro. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gegen die noch unbekannten Täter.

Titelfoto: 7aktuell.de/Eric Pannier