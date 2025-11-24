Lautes Vogel-Geschrei und Chaos über Leipziger Südosten: Was war da los?

Leipzig - Ein lautes, trompetenartiges Geräusch läutete am Sonntagmittag ein imposantes Naturschauspiel über dem Leipziger Stadtteil Probstheida ein. Die in einer Großstadt etwas anderen Töne veranlassten Spaziergänger zu einem Blick in den blauen Himmel.

In einer solchen Formation fliegen die Kraniche normalerweise Richtung Süden. © Lutz Brose

Dort zog aus nordöstlicher Richtung ein Schwarm von etwa 200 Kranichen in gewohnter Flugformation im Stil eines V über Probstheida in Richtung Süden.

Doch plötzlich wurde es chaotisch, die Vögel lösten wie auf Kommando die Formation auf, flogen scheinbar wild durcheinander und die Schreie wurden noch lauter. Nach wenigen Augenblicken wurde die Formation aber wieder hergestellt. Was war passiert?

Die Kraniche hatten eine sogenannte Thermikblase entdeckt. Diese wird von den Tieren genutzt, um an Höhe zu gewinnen und damit Kräfte für ihren langen Flug in die Winterquartiere zu sparen.

Selbst dabei ging es geordnet zu und was sich wie Schreie anhörte, war schlicht die Kommunikation untereinander. Witterungsbedingt und von der Vogelgrippe überschattet kam es beim Herbstzug zum Stau.