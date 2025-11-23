Besonderes Postamt mit direktem Draht zum Weihnachtsmann öffnet in Leipzig

Leipzig - Briefe an den Weihnachtsmann können ab Dienstag mit dem Start des Weihnachtsmarktes wieder in der Leipziger Innenstadt geschrieben und auch direkt verschickt werden.

V.l.n.r.: Klaus Burkhardt (Leitung Warenservice/ Visuelles Marketing GALERIA Leipzig), Friederike Berzau (Mitarbeiterin Marketing LVZ Post), Barbara Blank (Geschäftsführerin GALERIA Leipzig) und Dr. Walter Ebert (Marktamtsleiter Stadt Leipzig) brachten den blauen Briefkasten vorbei. © PR

Das besondere Postamt befindet sich in der GALERIA-Filiale am Neumarkt 1.

Dort gibt es passende Sets bestehend auf einem Wunschzettel und einem passend frankierten Umschlag, der direkt nach Himmelpfort zur Weihnachtspostfiliale gesendet wird.

Hier beantworten ehrenamtliche Helfer die Briefe aus aller Welt. Um noch eine Antwort vor Heiligabend zu bekommen, sollten die Wunschzettel laut der Deutschen Post bis spätestens zweiten Advent (7. Dezember) in Himmelpfort eingehen.

Gesendet werden die Briefe über den blauen LVZ Post-Briefkasten, der sich im besonderen Weihnachtspostamt befindet. Dort wurde auch eine kleine Ecke in der Nähe des Schaufensters eingerichtet, die von außen sichtbar ist.