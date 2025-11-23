Ob Huhn, Hund oder Hengst: Hier entstehen einzigartige tierische Röntgenvideos

Leipzig - Ein Huhn im Röntgengerät - bisher undenkbar, weil das Flattervieh jedes Bild verwackelt. Seit Freitag ist auch dieses Problem gelöst, zumindest am Campus der Veterinärmedizinischen Fakultät in Leipzig .

Laborleiterin Franziska Wagner (35) stellt im Veterinär-Anatomischen Institut der Universität Leipzig die 1,2 Millionen Euro teure Investition vor. © DPA

Für 1,2 Millionen Euro wurde dort eine deutschlandweit einzigartige "FluoKin"-Anlage errichtet, in der von Maus bis Pferd nahezu jedes Getier dank Highspeed-Technik in Bewegung durchleuchtet werden kann.

Die Sache mit dem Huhn ist Franziska Wagner (35) durchaus ernst. Denn immer wieder kommt es bei dem Federvieh zu Brüchen am Brustbein.

"Die Hypothese ist: Wenn sie von der Stange springen, bremsen sie mit dem Brustbein", erzählt die Leiterin des neuen "FluKin"-Labors an der Uni Leipzig.

In einer Studie solle nun die Bewegung der Hühner beim Springen auf oder von der Stange analysiert werden.