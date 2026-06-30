Leichenfund in Leipzig: Bahnstrecke bei Mockau gesperrt

Leipzig - Die Bahnstrecke zwischen Leipzig /Halle Flughafen und Leipzig Messe musste am frühen Montagmorgen aufgrund eines Leichenfundes gesperrt werden.

Von Leipzig/Halle Flughafen bis Leipzig Messe wurde der Bahnverkehr eingestellt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie ein Sprecher der Bundespolizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, ging der Notruf um 7.46 Uhr bei den Beamten ein.

Demnach sei eine leblose Person im Bereich Mockau aufgefunden worden. Zu den genauen Hintergründen ermittelt unter anderem ein Spezialteam.

Von der weiterhin andauernden Sperrung sind die S 2, die S 5 und S 5X sowie der RE 13 betroffen.

"Die Züge der S5/S5X werden über Schkeuditz umgeleitet", informiert die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Störungsseite. Dies gilt auch für Fernzüge.

IC-Züge halten darüber hinaus nicht an der Haltestelle Leipzig/Halle Flughafen.