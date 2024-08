Leipzig: 15.000 Menschen liefen für Demokratie um den Ring, doch nicht ohne Zwischenfälle

Leipzig - 15.000 Leipziger haben am Sonntagnachmittag bei einer Großdemo in Leipzig für eine solidarische Demokratie und gegen Rechtsextremismus ein Zeichen gesetzt. Ganz ohne Zwischenfälle lief es allerdings nicht ab.

Über 10.000 Menschen demonstrierten in Leipzig. © EHL Media

Nach Ende der Demo zeigte sich das Bündnis "Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte" zufrieden mit der Anzahl der Teilnehmer: Rund 15.000 Menschen sollen demnach am Sonntagnachmittag auf dem Innenstadtring unterwegs gewesen sein.

"Es war ein Fest der Demokratie, eine Demonstration der Leipziger Zivilgesellschaft. (...) Jetzt liegt es an den Menschen, ihr Kreuz, ohne Haken zu setzen und beizutragen, dass wir weiter in einer vielfältigen Gesellschaft leben können", so Bündnissprecherin Irena Rudolph-Kokot in einer abschließenden Mitteilung.

Das Bündnis hatte gleich zu drei Versammlungen an unterschiedlichen Punkten aufgerufen, die sich im späteren Verlauf zu einem gemeinsamen Aufzug zusammengeschlossen hatten.