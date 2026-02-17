Junge Leute sind sich einig: Leipzig hat den schönsten ...
Leipzig - Junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren haben entschieden: Leipzig hat den schönsten Hauptbahnhof. Es ist bereits die zweite Auszeichnung in kurzer Zeit für die Messestadt.
"funk", das Content-Netzwerk für eine jüngere Zielgruppe von ARD und ZDF, macht auf Instagram regelmäßig Umfragen mit seiner Community.
Zuletzt wollten sie wissen: "Welcher ist der schönste Hauptbahnhof Deutschlands?".
Laut den Verantwortlichen haben mehr als 35.000 Menschen an der Umfrage teilgenommen und entschieden, dass der Bahnhof in Leipzig am schönsten ist.
Auch andere sächsische Bahnhöfe räumten ab. Der Hauptbahnhof in Dresden belegte Platz 3, der in Görlitz Platz 10.
Leipzig hat auch die schönste Universitäts-Bibliothek
Der Leipziger Hauptbahnhof ist der größte Kopfbahnhof Europas und wurde 1915 eröffnet. In den 1990er Jahren wurde er umfangreich saniert und zu einem Einkaufsbahnhof ausgebaut. Der architektonische Charme blieb aber erhalten - bis heute.
Die Messestadt setzte sich unter anderem gegen den Hauptbahnhof Schwerin, den Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen und dem Hauptbahnhof Bremen durch.
Für Leipzig ist es die zweite Auszeichnung dieser Art. Ende Januar hatte "funk" die schönsten Universitäts-Bibliotheken gesucht. Die "Bibliotheca Albertina" in der Beethovenstraße bekam in der Umfrage den meisten Zuspruch.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa; Jan Woitas/dpa