Junge Leute sind sich einig: Leipzig hat den schönsten ...

Leipzig - Junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren haben entschieden: Leipzig hat den schönsten Hauptbahnhof. Es ist bereits die zweite Auszeichnung in kurzer Zeit für die Messestadt.

Der Leipziger Hauptbahnhof ist bekannt für seine Architektur in den Eingangshallen. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

"funk", das Content-Netzwerk für eine jüngere Zielgruppe von ARD und ZDF, macht auf Instagram regelmäßig Umfragen mit seiner Community.

Zuletzt wollten sie wissen: "Welcher ist der schönste Hauptbahnhof Deutschlands?".

Laut den Verantwortlichen haben mehr als 35.000 Menschen an der Umfrage teilgenommen und entschieden, dass der Bahnhof in Leipzig am schönsten ist.

Auch andere sächsische Bahnhöfe räumten ab. Der Hauptbahnhof in Dresden belegte Platz 3, der in Görlitz Platz 10.