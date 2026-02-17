Junge Leute sind sich einig: Leipzig hat den schönsten ...

 7.418

Der Leipziger Hauptbahnhof ist der schönste in Deutschland. Das sagen junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren in einer Umfrage des Content-Netzwerks "funk".

Von Tamina Porada

Leipzig - Junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren haben entschieden: Leipzig hat den schönsten Hauptbahnhof. Es ist bereits die zweite Auszeichnung in kurzer Zeit für die Messestadt.

Der Leipziger Hauptbahnhof ist bekannt für seine Architektur in den Eingangshallen. (Archivbild)
Der Leipziger Hauptbahnhof ist bekannt für seine Architektur in den Eingangshallen. (Archivbild)  © Sebastian Willnow/dpa

"funk", das Content-Netzwerk für eine jüngere Zielgruppe von ARD und ZDF, macht auf Instagram regelmäßig Umfragen mit seiner Community.

Zuletzt wollten sie wissen: "Welcher ist der schönste Hauptbahnhof Deutschlands?".

Laut den Verantwortlichen haben mehr als 35.000 Menschen an der Umfrage teilgenommen und entschieden, dass der Bahnhof in Leipzig am schönsten ist.

Auch andere sächsische Bahnhöfe räumten ab. Der Hauptbahnhof in Dresden belegte Platz 3, der in Görlitz Platz 10.

Leipzig hat auch die schönste Universitäts-Bibliothek

Leipzig scheint die jungen Leute zu überzeugen, denn innerhalb von zwei Monaten gab es gleich zwei Auszeichnungen. (Archivbild)
Leipzig scheint die jungen Leute zu überzeugen, denn innerhalb von zwei Monaten gab es gleich zwei Auszeichnungen. (Archivbild)  © Jan Woitas/dpa

Der Leipziger Hauptbahnhof ist der größte Kopfbahnhof Europas und wurde 1915 eröffnet. In den 1990er Jahren wurde er umfangreich saniert und zu einem Einkaufsbahnhof ausgebaut. Der architektonische Charme blieb aber erhalten - bis heute.

Die Messestadt setzte sich unter anderem gegen den Hauptbahnhof Schwerin, den Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen und dem Hauptbahnhof Bremen durch.

Für Leipzig ist es die zweite Auszeichnung dieser Art. Ende Januar hatte "funk" die schönsten Universitäts-Bibliotheken gesucht. Die "Bibliotheca Albertina" in der Beethovenstraße bekam in der Umfrage den meisten Zuspruch.

