Wie Désirée und Simon Sachsens erstes Landesprinzenpaar wurden

Geplant war das nicht: Das Pegauer Ehepaar wollte nur Prinzenpaar in der Heimat sein. Nun repräsentieren sie ganz Sachsen.

Von Daniel Josling Pegau - Sie wollten ihre Heimatstadt südlich von Leipzig repräsentieren - plötzlich vertreten sie ganz Sachsen: Désirée (41) und Simon Kremers (35) sind das erste Landesprinzenpaar des Freistaats. Geplant war das nicht.

Das Prinzenpaar Désirée und Simon Kremers des Pegauer Karneval-Klubs ist das erste gewählte Landesprinzenpaar in Sachsen. © David Hammersen/dpa "Wir wollten das 62. Prinzenpaar aus Pegau sein und die Faschingsaison einfach genießen", sagt Désirée Kremers. Doch dann stehen sie in Oelsnitz im Vogtlandkreis nach Vortanzen und Vorstellung mit zwei anderen Paaren auf der Bühne zur Entscheidung. Platz drei wird aufgerufen. Platz zwei. Und mit einem Mal wird klar: Sie sind es. "Damit hat eine ganz besondere Reise begonnen", erinnert sich die 41-Jährige an den Moment, als ihnen Scherpen, Orden und der "Kelch des Frohsinns" als Zeichen ihres Amtes überreicht werden. Seitdem tragen Désirée I. und Simon I. vom Pegauer Karneval-Klub ihre dunkelgrünen, goldverzierten Kostüme - und vertreten damit die 186 Vereine des Verbands Sächsischer Carneval im Freistaat. "Wir leben Karneval schon auf eine ganz besondere Art und Weise. Wir haben da wirklich Bock drauf", sagt Simon Kremers. In Pegau werde die fünfte Jahreszeit mit besonderer Leidenschaft gelebt. Genau diese Begeisterung wollten sie nun weitertragen. Leipzig Lokal Ausgerechnet am Valentinstag: Leipziger CineStar-Mitarbeiter streiken Für ihre Regentschaft nehmen beide sogar Elternzeit - vier Wochen sie, etwas mehr als drei er. "Die Entscheidung dafür, Elternzeit zu nehmen, war jetzt keine schwere Entscheidung", sagt Simon Kremers. Um das Amt mit der nötigen Intensität ausüben zu können, hätten sie sich bewusst Freiräume schaffen wollen. Weder Beruf noch Familie sollten darunter leiden.

Kennengelernt im Karneval

Kennengelernt haben sie sich vor Jahren im närrischen Trubel in Leipzig. © David Hammersen/dpa Dass Karneval für die beiden mehr ist als ein saisonales Ehrenamt, zeigt auch ihre eigene Geschichte. Kennengelernt haben sie sich vor Jahren im närrischen Trubel in Leipzig. "Im späteren Verlauf des Abends sind wir uns dann über die Füße gestolpert", erinnert sich Simon Kremers. Der 35-Jährige wuchs am Niederrhein nahe Düsseldorf auf - einer Region, in der Karneval tief verwurzelt ist. Was ihn dort schon als Kind faszinierte, erlebt er heute auch in Sachsen wieder. "Es ist einfach eine besondere Ausgelassenheit, weil alle ganz anders aussehen durch die Verkleidung", sagt er. Dadurch würden Unterschiede im Alltag verblassen - man sei "so ein bisschen gleicher untereinander". Leipzig Lokal Die Karnevalisten sind los: Hier sind die Straßen am Sonntag dicht Auch die Rolle selbst verändert etwas. Wenn Désirée Kremers ihr Kleid anlegt, sei das jedes Mal ein besonderer Moment. "Ich fühle mich dann auf jeden Fall wie eine Prinzessin. Man steht viel aufrechter, man läuft ganz anders", sagt sie. Geschminkt, frisiert, mit Schärpe und Orden fühle sie sich "wirklich immer wieder gut".

Empfang in Berlin, Applaus in Pegau