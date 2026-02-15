Ministerpräsident Kretschmer schwärmt: "Das ist die coolste Stadt Sachsens"
Leipzig - Bei bestem Winter-Wetter zogen mehrere Faschings- und Karnevalsvereine beim Rosensonntagsumzug durch die Leipziger Innenstadt. Ganz vorn mit dabei: der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU).
Der 50-Jährige fuhr vorn an der Spitze des Zuges in einer Kutsche mit. Er verteilte Kamelle an die zahlreichen Schaulustigen und genoss die Feier-Stimmung.
Am Ende des Umzugs bezeichnete er Leipzig mit einem Augenzwinkern als die "coolste Stadt Sachsens".
In Garde-Uniformen, Vereinskleidung, mit Kostümen und ganz viel guter Laune zogen die verschiedenen Vereine aus Leipzig und der Umgebung durch die Innenstadt rund um den Markt.
Auch internationale Gruppen, unter anderem aus Brasilien, liefen beim Umzug mit und präsentierten Samba-Rhythmen und farbenfrohe Outfits.
Auch der Kleingartensheriff feierte mit
Unter die Feiernden mischte sich auch ein Leipziger Social-Media-Star: Der Kleingartensheriff Michael Baumann (62) feierte auf dem geschmückten Wagen des 1. Karnevalsverein "CC-AS".
Bei bester Stimmung tanzte er und bewarf die Menge mit Kamelle. Schätzungsweise mehrere Tausend Menschen kamen bei kaltem, aber sonnigen Winter-Wetter in die Stadt.
Es kam zu einigen Verkehrseinschränkungen. Gegen 17 Uhr sollte sich der Umzug aber aufgelöst haben.
Da Karneval bzw. Fasching in Leipzig nicht so groß gefeiert wird wie beispielsweise in den Karneval-Hochburgen Köln und Mainz, findet der traditionelle Rosenmontagsumzug immer schon einen Tag vorher am Sonntag statt.
Titelfoto: Christian Grube