Ministerpräsident Kretschmer schwärmt: "Das ist die coolste Stadt Sachsens"

Beim Rosensonntagsumzug in Leipzig bezeichnete der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer die Stadt als die "coolste in Sachsen".

Von Tamina Porada

Leipzig - Bei bestem Winter-Wetter zogen mehrere Faschings- und Karnevalsvereine beim Rosensonntagsumzug durch die Leipziger Innenstadt. Ganz vorn mit dabei: der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU).

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, 50) mischte sich unter die Karnevalisten.  © Christian Grube

Der 50-Jährige fuhr vorn an der Spitze des Zuges in einer Kutsche mit. Er verteilte Kamelle an die zahlreichen Schaulustigen und genoss die Feier-Stimmung.

Am Ende des Umzugs bezeichnete er Leipzig mit einem Augenzwinkern als die "coolste Stadt Sachsens".

In Garde-Uniformen, Vereinskleidung, mit Kostümen und ganz viel guter Laune zogen die verschiedenen Vereine aus Leipzig und der Umgebung durch die Innenstadt rund um den Markt.

Auch internationale Gruppen, unter anderem aus Brasilien, liefen beim Umzug mit und präsentierten Samba-Rhythmen und farbenfrohe Outfits.

Gute Stimmung und Samba-Rhythmen: Verschiedene Karnevalsvereine beteiligten sich am Umzug.  © Christian Grube
Viele Schaulustige kamen in die Innenstadt, um den Umzug zu beobachten und Kamelle zu sammeln.  © Christian Grube

Auch der Kleingartensheriff feierte mit

Auch der Kleingartensheriff Michael Baumann (62) war beim Rosensonntagsumzug mit dabei.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff

Unter die Feiernden mischte sich auch ein Leipziger Social-Media-Star: Der Kleingartensheriff Michael Baumann (62) feierte auf dem geschmückten Wagen des 1. Karnevalsverein "CC-AS".

Bei bester Stimmung tanzte er und bewarf die Menge mit Kamelle. Schätzungsweise mehrere Tausend Menschen kamen bei kaltem, aber sonnigen Winter-Wetter in die Stadt.

Es kam zu einigen Verkehrseinschränkungen. Gegen 17 Uhr sollte sich der Umzug aber aufgelöst haben.

Da Karneval bzw. Fasching in Leipzig nicht so groß gefeiert wird wie beispielsweise in den Karneval-Hochburgen Köln und Mainz, findet der traditionelle Rosenmontagsumzug immer schon einen Tag vorher am Sonntag statt.

