Ministerpräsident Kretschmer schwärmt: "Das ist die coolste Stadt Sachsens"

Leipzig - Bei bestem Winter-Wetter zogen mehrere Faschings- und Karnevalsvereine beim Rosensonntagsumzug durch die Leipziger Innenstadt. Ganz vorn mit dabei: der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU).

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, 50) mischte sich unter die Karnevalisten. © Christian Grube

Der 50-Jährige fuhr vorn an der Spitze des Zuges in einer Kutsche mit. Er verteilte Kamelle an die zahlreichen Schaulustigen und genoss die Feier-Stimmung.

Am Ende des Umzugs bezeichnete er Leipzig mit einem Augenzwinkern als die "coolste Stadt Sachsens".

In Garde-Uniformen, Vereinskleidung, mit Kostümen und ganz viel guter Laune zogen die verschiedenen Vereine aus Leipzig und der Umgebung durch die Innenstadt rund um den Markt.

Auch internationale Gruppen, unter anderem aus Brasilien, liefen beim Umzug mit und präsentierten Samba-Rhythmen und farbenfrohe Outfits.