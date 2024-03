Leipzig im Frühlingsfieber! Parks und Eisdielen so beliebt wie schon lange nicht mehr

Kaum ist es in Leipzig ein bisschen wärmer, sind die Parks überfüllt. © Christian Grube

Im Leipziger Stadtgebiet tummelten sich an diesem Wochenende besonders viele Menschen auf den Straßen.

Kein Wunder, lässt es sich bei Höchstwerten bis zu 15 Grad und strahlendem Sonnenschein doch eindeutig schöner spazieren als noch vor einigen Wochen in der Kälte.

Egal, ob vor den Cafés, auf Grünflächen oder im Neuseenland - überall konnte man in den vergangenen Tagen Leipzigerinnen und Leipziger beim Flanieren an der frischen Luft beobachten.

So auch am heutigen Sonntag im allseits beliebten Clara-Zetkin-Park, wo angesichts der Massen an Menschen von Idylle nicht mehr die Rede sein konnte: Die Schlange am Kiosk war derart lang, dass man gut und gerne eine halbe Stunde bis zur Bestellung warten musste.

Gleiches Bild auf der Karli vor der Eisbrennerei, wo man für das womöglich erste Eis des Jahres ebenfalls eine lange Wartezeit in Kauf nehmen musste.