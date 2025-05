Leipzig ordnet neue Halteverbote an: Diese Straßen sind betroffen

Leipzig - Auf den Straßen der Messestadt ist inzwischen wirklich nichts mehr so beständig wie der Wandel. Während allerorts kräftig gebaut wird, hat die Verwaltung nun auch noch neue Halteverbote für mehrere enge Straßen angekündigt. Das Ziel: die Verkehrssicherheit erhöhen.

Autofahrer aufgepasst! Ab dem 19. Mai sollen auf mehreren Straßen in Leipzig neue Halteverbote gelten. © madrugadaverde/123RF

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sollen die Halteverbote in der Woche ab dem 19. Mai angeordnet werden. Betroffen sind demnach:

In Connewitz die Roßmäßlerstraße, die Kohrener Straße, die Klemmstraße sowie die Gaschwitzer Straße



In Kleinzschocher die Kurt-Kresse-Straße



In Gohlis die Renkwitzstraße



Im Zentrum die Moschelesstraße



In Reudnitz-Thonberg die Mühlstraße



Die Straßenverkehrsordnung erlaube in den Straßen zwar ein einseitiges Parken am Fahrbahnrand. Laut Verwaltung werde dort jedoch häufig ordnungswidrig auf den Gehwegen geparkt, was immer wieder zu Gefahrensituationen führe. "Insbesondere mobilitätseingeschränkte Menschen und Kinder können nicht barrierefrei und sicher die Straße überqueren oder den Gehweg nutzen."

Sogar Bürgerbeschwerden hätten sich deshalb bereits gehäuft.