Ergreifend: So lief der 80. Jahrestag des Kriegsendes in Europa auf dem Leipziger Ostfriedhof

Von Anke Brod

Leipzig – Schlicht und ergreifend zugleich. Würdevoll begingen Bürger, Politiker sowie Kirchenvertreter am Donnerstag auf dem Leipziger Ostfriedhof den 80. Jahrestag des Kriegsendes in Europa. Zur Erinnerung: Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands.