Wohnungsnot in Leipzig: Hier entstehen bezahlbare Domizile

Leipzig - Eine bezahlbare Wohnung in der Messestadt zu finden, ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach. Die kommunale Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) will und muss Abhilfe schaffen und beginnt das nächste Großbau-Projekt.

202 neue Wohnungen baut die LWB im Zentrum-Südost. © Christian Grube

Bei den Neubauten in der Johannisallee soll auch auf die Nachhaltigkeit geachtet werden. Die Hochhäuser bekommen demnach begrünte Dachterrassen und es soll auf den Schutz der schon bestehenden Bäume geachtet werden.

Vermutlich ab Mitte 2027 sind die Ein- bis Fünf-Raumwohnungen dann bezugsfertig.

Noch in diesem Sommer plant das kommunale Unternehmen mehr als 340 neue Wohnungen in die Vermietung zu geben und somit wichtige Lücken in der Versorgung zu schließen.

Die Wohnungen befinden sich im gesamten Stadtgebiet in Leipzig. So sollen in der Samuel-Lampel-Straße 100 geförderte Wohnungen entstehen. Auch in der Robert-Schumann-Straße 104 und in der Shakespearestraße 65 sollen bald Bewohner einziehen können und in der Mockauer/Kieler Straße wird derzeit an 80 Senioren-Apartments gebaut.