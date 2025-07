17.07.2025 17:32 Medizinischer Notfall in einer S-Bahn am Flughafen Leipzig/Halle

Am Flughafen Leipzig/Halle gab es am Donnerstagnachmittag einen medizinischen Notfall in einer S-Bahn, die in Richtung Messestadt unterwegs war.

Von Tamina Porada

Schkeuditz - Am Flughafen Leipzig/Halle gab es am Donnerstagnachmittag einen medizinischen Notfall in einer S-Bahn, die in Richtung Messestadt unterwegs war. Alles in Kürze Medizinischer Notfall in S-Bahn am Flughafen Leipzig/Halle

Notarzt wird mit Rettungshubschrauber gebracht

Feuerwehr leistet Erste Hilfe

S-Bahn steht 40 Minuten still

Fahrt nach Leipzig Hauptbahnhof wird fortgesetzt Mehr anzeigen Die S5 fährt von Halle (Saale) über den Flughafen nach Leipzig. © Lutz Brose Ein Bahnsprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass auf der Linie S5 ein Notarzteinsatz stattfand und ein Fahrgast ärztlich versorgt werden musste. Der Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Schkeuditz gebracht. Ein Flughafensprecher teilte auf Anfrage mit, dass ein Einsatztrupp der Feuerwehr ebenfalls zufällig vor Ort war und Erste Hilfe leistete, bis der Notarzt übernahm. Leipzig Lokal Automat gesprengt: Bahnstrecke zwischen Leipzig und Zwickau gesperrt Leipzig Lokal Was will er damit? Mann dringt in abgestellten ICE ein und nimmt ungewöhnliche Beute mit "Die S-Bahn blieb für die Dauer des Einsatzes stehen. Gegen 14.35 Uhr, also nach rund 40 Minuten, setzte die S-Bahn ihre Fahrt fort in Richtung Leipzig Hauptbahnhof", sagte ein Bahnsprecher. Der Rettungshubschrauber landete unweit des Flughafen-Bahnhofs. © Lutz Brose Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, war die S-Bahn zu diesem Zeitpunkt fast leer. Die meisten Fahrgäste waren schon ausgestiegen.

Titelfoto: Lutz Brose