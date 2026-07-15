Tram entgleist im Leipziger Nordosten: Verkehr mehrere Stunden eingeschränkt

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Kaum rollen die Straßenbahnen in Leipzig wieder, kommt es zur nächsten Störung. Im Norden der Stadt ist am Dienstagmittag eine Tram entgleist.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Kaum rollen die Straßenbahnen in Leipzig wieder, kommt es zur nächsten Störung. Im Nordosten der Stadt ist am Dienstagmittag eine Tram entgleist.

Weshalb die Straßenbahn entgleiste, wird aktuell untersucht. (Symbolbild)
Weshalb die Straßenbahn entgleiste, wird aktuell untersucht. (Symbolbild)  © Elisa Schu/dpa

"12.14 Uhr kam es zur Fehlgleisung eines Rads der Linie 9 an der stadteinwärts liegenden Weiche Mockauer Straße/Volbedingstraße", bestätigte eine Sprecherin der Leipziger Gruppe auf Anfrage von TAG24.

Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Jedoch musste der Tram-Verkehr daraufhin für mehrere Stunden eingeschränkt werden.

Die Arbeiten an der Strecke waren kurz nach 15 Uhr beendet, sodass die Linien 1 und 9 wieder freigegeben werden konnten.

Die Ursache für die Entgleisung ist bisher noch nicht bekannt, wird allerdings untersucht. "Ein Sachschaden wurde – Stand jetzt – nicht angegeben", so die Sprecherin am Nachmittag.

Titelfoto: Elisa Schu/dpa

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