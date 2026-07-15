Fußballfans legen Verkehr auf wichtiger Leipziger Hauptstraße lahm: Polizei muss ausrücken

Leipzig - Das erste Halbfinale bei der Fußball-WM 2026 zwischen Frankreich und Spanien hat die Menschen am Dienstagabend im Leipziger Süden so bewegt, dass am Ende die Polizei ausrücken musste.

Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzkräften aus. © TAG24/Eric Mittmann

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann auf TAG24-Anfrage erklärte, hatten sich gegen 22 Uhr vor einem Lokal an der Karl-Liebknecht-Straße Ecke Schenkendorfstraße so viele Fußballfans versammelt, dass der Verkehr nicht mehr durchkam.

Zahlreiche Restaurants auf der Karli zeigen schon während der ganzen Weltmeisterschaft auf ihrem Freisitz die Fußballspiele.

Da es in den Lokalen aber scheinbar schon voll war, standen die Leute erst auf dem Gehweg und später dann auf der Straße, um das Spiel zu sehen.

Wie ein TAG24-Reporter von vor Ort berichtete, kamen kurzzeitig selbst die Straßenbahnen nicht mehr durch und mussten halten.