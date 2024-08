Leipziger CSD im Fadenkreuz der rechten Szene: Polizei rüstet sich für Nazi-Aufmarsch

Leipzig - Am Samstag werden Tausende bunt gekleidete Menschen im Rahmen des Christopher Street Days durch Leipzigs Straßen ziehen. Doch über den Feierlichkeiten schwebt eine dunkle Wolke.

Zur Feier der LGBTQIA+-Community findet am Samstag die große CSD-Parade durch Leipzig statt. Im vergangenen Jahr nahmen rund 16.000 Menschen teil. © Markus Scholz/dpa

Denn wie bereits am vergangenen Wochenende beim CSD im sächsischen Bautzen, ruft die bundesweite Nazi-Szene auch jetzt in mehreren Städten zu großen Gegendemonstrationen auf - unter anderem in Leipzig.

Wie aus den Aufrufen zu entnehmen ist, wollen sich die Gegner allesamt schwarz gekleidet am Samstagmorgen vor dem Hauptbahnhof treffen und danach gezielt die CSD-Parade (Start: 11.30 Uhr am Augustusplatz) in der Innenstadt stören.

Wie TAG24 von Polizeisprecherin Sandra Freitag erfuhr, bereiten sich Behörde und Führungsstab aktuell intensiv auf den anstehenden Demo-Samstag vor.

Die Geschehnisse in Bautzen habe man "aufmerksam verfolgt" und plane deshalb einen großen Einsatz, für den mehrere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei zur Unterstützung angefordert werden.