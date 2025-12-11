Leipziger Eltern besorgt: Kinder trotz schulischer Ausbildung nicht sicher auf dem Rad

Ein Großteil der Eltern findet, dass ihre Kinder nicht sicher auf dem Rad unterwegs sind. Hat das etwas mit der Fahrradausbildung zu tun?

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Gerade in der "Fahrradstadt" Leipzig ist das Bike bereits für Kinder nicht mehr wegzudenken. Doch das richtige Verhalten im Straßenverkehr sowie sicheres Fahren muss gelernt sein. Und genau daran scheitert es häufig - zumindest laut einer Studie des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Leipzig e.V. (ADFC Leipzig).



Viele Eltern schätzen die Fähigkeiten ihrer Kinder auf dem Bike als nicht ausreichend ein. (Symbolbild) © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa Was in der Theorie gut klingt, ist in der Praxis noch verbesserungswürdig. So ist die Radfahrausbildung mit einem praktischen und einem theoretischen Teil zwar fester Bestandteil auf dem Lehrplan sächsischer Grund- und Förderschulen. Trotzdem gaben gut zehn Prozent der Befragten an, dass dieser nicht stattgefunden hat. In einem war sich ein Großteil der Eltern einig: Über 80 Prozent schätzten die Ausbildung als sehr wichtig ein. Erschreckend: Über die Hälfte (56 Prozent) bewerteten die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Fahrrad als eher schlecht, 20 Prozent sogar als sehr schlecht. Leipzig Lokal Lichtshows und Märkte: Das geht am Nikolaus-Wochenende in Leipzig außer Schuheputzen Auch die Rahmenbedingungen lassen in Leipzig noch zu wünschen übrig.

Ausbildung verpflichtend - doch an passenden Übungsplätzen fehlt es