Leipziger Familie erhält übles Neujahrsgeschenk, dann kommt die Polizei!

Die Reifenspuren im Gras weisen laut Familie H. auf ein größeres Fahrzeug hin. © Anke Brod

Entsorgen muss die schockierte Familie den Bauschutt im Umfang einer großen Gartenlauben-Bedachung dem Vernehmen nach wahrscheinlich selbst! Der widerliche schwarze Sondermüll liegt immerhin auf Privatgrund. Bei der vorliegenden Menge an alten Schindeln könnten für Familie H. dabei gut 400 Euro an Entsorgungskosten anfallen. Derartige Preisklassen weisen örtliche Anbieter aus.



"Das war also das Neujahrsgeschenk an uns", schließt Sonia bitter.



Die Leipziger Bereitschaftspolizei nahm den Schaden am Dienstagnachmittag auf und ermittelt strafrechtlich relevant nun wegen Hausfriedensbruchs und des Verdachts auf Sachbeschädigung. Gleichzeitig verständigten die Beamten das Ordnungsamt.



Werden nämlich die oder der Verursacher geschnappt, käme für diese noch ein Ordnungswidrigkeiten-Bußgeld bis zu 25.000 Euro oder gar mehr hinzu.