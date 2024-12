Leipziger Kirche wird zu 3D-Bühne: Lichtshow stellt Schöpfungs-Geschichte dar

Auf die Leipzigerinnen und Leipziger wartet eine besondere Lichtshow. © PR

Noch bis zum 26. Januar ist dort nämlich das Schweizer Künstlerkollektiv PROJEKTIL mit seiner Show "Genesis II" zu Gast.

Das Ziel von Creative Director Roman Beranek und seinem Team sei nach eigenen Angaben, "vertraute Gemäuer in lebendige Kunstwerke" zu verwandeln. So war er in den vergangenen Jahren mit seinen Installationen etwa schon in New Yorker Clubs und sogar auf dem Machu Picchu unterwegs.

"Genesis II" soll die Besucherinnen und Besucher auf eine immersive Reise durch die Schöpfung - von der Entstehung der Sonne über die ersten Tiere bis hin zum Beginn der Menschheit - mitnehmen.

"Uns war im kreativen Prozess wichtig, die Ursprungsgeschichte konfessionsunabhängig erfahrbar zu machen. So können alle Betrachtenden ihre eigene Beziehung und Assoziationen zu den Bildern entwickeln", so Projektleiter Dembah Fofanah.