Leipziger Kultkneipe muss schließen: Das ist der Grund

Die Leipziger Kultkneipe "Stoned" wird schließen. (Archivbild) © Nico Zeißler

"Wir werden schließen müssen", teilt die Kultkneipe in den sozialen Netzwerken mit: "Dass dieser Tag mal kommen wird, war uns schon seit Jahren klar." Dazu erklären die Verantwortlichen: "Die Wohnungen im Haus stehen ja bereits seit 4 Jahren leer. Es wird alles saniert."

Die "Stoned Bar - the Home of Punk n Roll" an der Kolonnadenstraße hatte im Jahr 2005 eröffnet und schon in der Vergangenheit mit Problemen zu kämpfen gehabt - konnte damals aber durch eine Crowdfunding-Kampagne vor dem Aus bewahrt werden.

Doch nun bittet das Team der Punker-Kneipe: "Kommt vorbei und helft uns das Lager leerzumachen und ein letztes Mal mit uns anzustoßen." Das genaue Datum für die Schließung und der damit verbundene letzte Tag seien allerdings noch offen.

Nach Abschied klingen die Worte dennoch jetzt schon: "Wir sagen Danke für Eure jahrelange Unterstützung."