Leipziger Marketing Preis verliehen: Diese Unternehmen dürfen sich freuen

Der MDR wurde in der Kategorie "Beste Kampagne" ausgezeichnet. © TAG24/Marcus Arloth

Knapp 200 Personen aus der Marketing-Branche der Messestadt waren am Abend in der LVZ-Kuppel zugegen, wobei natürlich besonders die 19 Nominierten im Fokus standen.

"Der Marketing Preis Leipzig ist mehr als eine Auszeichnung. Er ist eine Plattform für Talente", schwärmte Ines Zekert, Präsidentin des Marketing Clubs, vom Wettbewerb. "Neben den Siegern gibt es viele Gewinner. Alle Bewerbungen zusammen bilden ein Feuerwerk an Kompetenz und Inspiration."

Schließlich war es so weit: In der Kategorie "Beste Kampagne" durfte sich der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) für "Mitten in Deinem Leben" über den Preis freuen. Vor allem der regionale Bezug sowie der Spagat zwischen Ansprechen des Stammpublikums sowie neuer Zielgruppen seien für die Jury ausschlaggebend gewesen.

Die Gemeinnützige Känguru Kindertagesstätten Leipzig GmbH staubt den Preis in der Kategorie "Engagement" ab, Siamar Reisen hingegen in der Kategorie "(Re)Launch". Nach der Pandemie hatte das Unternehmen sich neu orientieren müssen - was mit Bravour bewältigt wurde, so die Jury.