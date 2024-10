Leipziger Selgros-Chefin hört auf – Ex-"Falco"-Sternekoch und MDR-Mann Peter Escher sind dabei

Leipzig - Das war's für Jana Messerschmidt in Leipzig : Während eines Networking-Events am Mittwochabend wurde die Selgros-Chefin verabschiedet.

Für Jana Messerschmidt, zehn Jahre lang das Selgros-Gesicht in Leipzig, heißt es Abschied nehmen. "Meine Zukunft sehe ich darin, unser unternehmerisches Gesamtziel zu verfolgen. Ich möchte Strategien erarbeiten, Standorte stärken und Mitarbeiter weiterentwickeln", so die Geschäftsfrau im Gespräch mit TAG24.

Die "Überstunde" findet jeden Monat nicht nur in Leipzig statt, sondern auch in Dresden, Berlin, Dortmund und Hamburg. Premiere feiert sie diesen Monat außerdem in München. Hier können in wechselnden Locations Unternehmer, Führungskräfte, Arbeitnehmer und viele mehr Kontakte knüpfen.