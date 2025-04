Ausgezeichnet! Hier ist Leipzig deutscher Meister

Hier soll künftig mehr erlaufen werden: Die Stadt Leipzig setzt in Zukunft mehr auf Fußgänger. © dpa/Jan Woitas

Was passt besser zu den Nachhaltigkeitszielen der Stadt, als das Auto stehenzulassen und das gute Wetter einfach mal bei einem entspannten Spaziergang zu genießen?

Damit das auch so viele Leipziger, wie möglich machen, setzt die Stadt auf den Ausbau des Fußverkehrs.

"Die Idee ist, durch schnell umzusetzende Maßnahmen stadtweite Problemstellen für den Fußverkehr zu lösen", erklärt der Verantwortliche Friedemann Goerl.

Wie genau das aussieht?

Zum Beispiel sollen die Eingänge am Rabet und am Karl-Heine-Park sicherer gestaltet und an Unfallschwerpunkten Abstellbügel für Fahrräder errichtet werden.

Das Zuparken der Eingänge gehört somit im besten Fall der Vergangenheit an und die Fußgänger haben eine bessere Sicht.

Darüber hinaus geht es auch den Schulwegen an der Ida-Blum-Schule und der benachbarten Kurt-Masur-Schule an den Kragen. Diese sollen in Zukunft durch Poller und Fahrradbügel an den Kreuzungen der Bernhard-Göring-Straße noch sicherer gestaltet werden.