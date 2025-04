Nach 23 Jahren: Bürger wollen Leipziger Löwen aus seinem "Verlies" befreien

Von Lutz Brose

Leipzig - Schon seit über 500 Jahren ist der Löwe das Wappentier von Leipzig. Seitdem ist der König der Tiere in der Stadt überall wiederzufinden - am Neuen Rathaus sowieso und seit Anfang der 1980er-Jahre auch an den ehemaligen Ortseingängen an der Prager, Delitzscher, Torgauer und Merseburger Straße sowie an der B2. Nur an einer Stelle fehlt er seit mehr als 20 Jahren.