Leipziger sitzt in Thailand fest! DDR-Fußballer nach schwerem Roller-Unfall gelähmt

Andreas Barth (65) ist Fußballer mit Leib und Seele, erlitt aber nun schwere Verletzungen im Thailand-Urlaub. (Archivbild) © SV Lindenau 1848

Es klingt wie in einem Albtraum: Der gebürtige Leipziger Andreas Barth ist am Valentinstag mit einem Roller auf der thailändischen Insel Koh Samui verunglückt, wie Angehörige in dem Spendenaufruf berichten.

Seine Verletzungen sind offenbar nicht lebensbedrohlich, aber trotzdem schwerwiegend: Wie TAG24 erfuhr, soll der 65-Jährige von der Wirbelsäule abwärts nahezu gelähmt sein.

Die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Beine wieder spüren wird, liege nur bei zehn Prozent, so die Angehörigen in dem Aufruf. Dem Trainer des SV Lindenau 1848 droht ein Leben im Rollstuhl.

Dennoch soll so bald wie möglich die wichtige Operation durchgeführt werden. Doch das ist in dem südostasiatischen Urlaubsland gar nicht so einfach.

"Nach langem Hin und Her in drei verschiedenen Krankenhäusern auf der Insel und dem Festland können sie ihm aktuell durch fehlendes Equipment nicht helfen", heißt es vonseiten der Familie weiter. Dieses sei frühestens am 29. Februar verfügbar, doch so lange wolle und könne man eigentlich nicht mehr warten.