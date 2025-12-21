Leipziger Traditions-Bäckerei zieht Reißleine und gibt nach 159 Jahren auf

Leipzig - Das Dunckerviertel im Leipziger Stadtteil Neulindenau feierte im vergangenen Jahr seinen 70. Geburtstag. Seit der Gründung des Wohngebietes war die Bäckerei Tippner in der Morgensternstraße fester Bestandteil der Nachbarschaft und versorgte Generationen mit frischem Brot und Gebäck. An Heiligabend schließt nun auch der letzte Laden von einst über einem Dutzend Geschäfte.

Susanne Tippner (40) muss die Traditionsbäckerei ihrer Familie im Leipziger Westen schließen. © Lutz Brose

Am Sonntagnachmittag verabschiedeten sich die Tippners mit einem kleinen Weihnachtsmarkt aus dem Dunckerviertel.

Für Susanne Tippner (40) war es mehr, als nur Brot und Brötchen oder Kuchen und Torten zu backen. Ihr Laden war stets Treffpunkt, Seelentröster oder auch mal nur zum Aufwärmen da. Doch der Preis dafür war hoch.

"In der Regel gingen sechs Tage mit jeweils 14 Stunden in der Woche drauf", berichtet die Bäckermeisterin.

Sie führt den Laden zusammen mit ihren Eltern, die längst das Rentenalter erreicht haben. "Ich fühle mich total ausgelaugt und müsste in den nächsten Jahren über 250.000 Euro in den Betrieb investieren."

Ein Berater empfahl ihr schließlich, die Reißleine zu ziehen. Und so macht sie die Bäckerei und Konditorei jetzt schweren Herzens dicht.