Wegen Sprengattacken: Leipziger Sparkassen ziehen Konsequenzen

Leipzig - Die Sparkasse Leipzig reagiert auf die seit Jahren anhaltend hohe Zahl von Sprengangriffen auf Geldautomaten und führt mit sofortiger Wirkung neue nächtliche Verschlusszeiten ein: Fast alle Filialen mit innenliegendem Selbstbedienungs-Bereich (SB) sind damit ab dem heutigen Donnerstag zwischen 0 und 5 Uhr nicht mehr zugänglich. Allein im Stadtzentrum gibt es Ausnahmen.

In der Filiale an der Dresdner Straße in Reudnitz gelten schon seit längerer Zeit veränderte Öffnungszeiten. Hier ist der SB-Bereich sogar zwischen 20 und 7 Uhr geschlossen. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

"Die Explosionen richten sich nicht nur gegen die Automatentechnik, sie bedrohen vor allem die Sicherheit von Anwohnern und zufällig anwesenden Passanten und können immense Schäden an Wohn- und Geschäftshäusern verursachen", sagt Andreas Nüdling, Vorstandsmitglied der Sparkasse Leipzig.

Bisher galt bereits in einigen Geschäftsstellen ein nächtlicher Verschluss des SB-Bereiches, wie etwa in der Niederlassung an der Dresdner Straße in Reudnitz. Nun wird die Regelung auf das gesamte Geschäftsgebiet ausgeweitet – allein im Leipziger Zentrum bleiben einige Filialen weiterhin rund um die Uhr geöffnet.

Die Sparkasse Leipzig folgt damit nach eigenen Angaben den Empfehlungen des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI).

Erst im November hatte der Bundestag eine Verschärfung des Sprengstoffgesetzes beschlossen. Die Novellierung sieht vor, diejenigen härter zu bestrafen, die eine Explosion herbeiführen, um Diebstähle zu begehen. Wer dabei sogar andere Menschen schwer verletzt, muss künftig mit mindestens fünf Jahren Gefängnis rechnen.