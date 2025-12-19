Nach neun Monaten Bauzeit: Wichtige Leipziger Straße endlich wieder frei

Leipzig - Nach neunmonatiger Bauzeit wurde die Prager Straße im Abschnitt "An der Tabaksmühle" bis "Friedhofsgärtnerei" am heutigen Freitag wieder planmäßig für den übrigen Verkehr freigegeben. Straßenbahnen rollen schon seit Ende November wieder über die neuen Gleise .

Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (63, v.l.n.r), Micael Jana (Amtsleiter Mobilität- und Tiefbauamt Stadt Leipzig), Toralf Müller (Geschäftsführer Technik und Betrieb der LVB) und Dr. Ulrich Meyer (Technischer Geschäftsführer Wasserwerke Leipzig) gaben den sanierten Abschnitt der Prager Straße am Freitagmittag feierlich frei. © Lutz Brose

In einer kurzen Ansprache vor Vertretern der Baufirmen, der Stadt, der Leipziger Gruppe sowie der Medien und einigen interessierten Bürgern gedachte Baubürgermeister Thomas Dienberg (63, Grüne) des Toten, der bei einem tragischen Arbeitsunfall im Oktober ums Leben kam.

"Für die Angehörigen, Kolleginnen und Kollegen wird der Tod immer mit der Baumaßnahme verbunden bleiben", fügte Dienberg dabei an.

Im Zuge der Modernisierung wurden zahlreiche flankierende Maßnahmen in den Nebenstraßen umgesetzt. Kern des Umbaus war neben der Erneuerung der Fahrbahn die Vergrößerung des Gleismittelabstandes für den Einsatz breiterer Bahnen in der Zukunft.

Weiter führte Thomas Dienberg aus, "dass die wohl schwierigste Baumaßnahme des Jahres hiermit abgeschlossen ist. Viele Verbesserungen auf der Straße und in den angrenzenden Quartieren sorgen nun für ein angenehmeres Vorankommen". Der Baubürgermeister räumte aber auch ein, dass nicht die besten Lösungen für Fußgänger und Radfahrer umgesetzt werden konnten.