Leipziger über seltsame Koffer in der Stadt verwundert: Wird hier bald geblitzt?

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Nanu, was ist denn das? Für Verwunderung sorgten am Mittwoch in Leipzig an Laternen angebrachte Koffer – werden hier etwa neue Blitzer installiert?

Eine von 30 Kameras wurde an der Zeppelinbrücke im Leipziger Zentrum-West installiert. © Christian Grube Zum Glück nicht, so viel schon einmal vorweg! Dennoch wurden in den vergangenen Tagen mehrere solcher Koffer an verschiedenen Orten im Stadtgebiet angebracht. Wie die Stadt Leipzig ankündigt, enthalten diese Kameras, die ab Donnerstag an 30 Standorten "an planungsrelevanten Haupt- und Nebenstraßen" das Verkehrsaufkommen aufzeichnen sollen. Dafür sei eine Fachfirma beauftragt worden. Höchstens 24 Stunden sollen hier Verkehrssituationen dokumentiert und damit alle Autos, Radfahrer sowie Fußgänger gezählt werden. "Personenbezogene Merkmale sind dabei nicht erkennbar und der Datenschutz ist gesichert", versichert ein Sprecher des Verkehrs- und Tiefbauamtes und ergänzt: "Die Aufnahmen werden gelöscht, sobald die Verkehrserhebung ausgewertet ist."

Sie sollen alle Autos, Radfahrer sowie Fußgänger in einem bestimmten Zeitraum erfassen. © Christian Grube